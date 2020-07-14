Москва, , 10:18 — REGNUM У крупнейшего игрока на российском рынке наружной рекламы Russ Outdoor больше нет иностранных собственников. Французская компания JCDecaux продала свои 25% в группе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян подтвердил изменения в составе акционеров. По его словам, долю JCDecaux выкупило ООО «Стинн», которое в октябре 2019 года приобрело 48,57% группы Russ Outdoor. Уточняется, что оставшиеся 26,43% оператора наружной рекламы принадлежат ВТБ.

Добавим, что общая выручка крупнейшего в мире оператора наружной рекламы французской группы JCDecaux в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд. При этом выручка Russ Outdoor за аналогичный период составила $122 млн.