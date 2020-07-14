Калуга, , 16:08 — REGNUM В Калужской области более 14,5 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) поступило на 30 июня в банки и микрофинансовые организации. Из них около 8,5 тысяч обращений удовлетворено. Порядка 86,5% обратившихся в кредитные организации изменили условия кредитных договоров по программам, предложенным банками. Об этом 14 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Кредит Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Закон о кредитных каникулах, который дает заёмщику право получить отсрочку платежей по кредиту или займу до полугода, вступил в силу 3 апреля. Он касается граждан, чей доход снизился более чем на 30%: документы, подтверждающие снижение дохода, необходимо представить кредитору в течение 90 дней. В июле истекает этот срок для тех, кто воспользовался каникулами в первые дни действия закона.

Одновременно банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано идти навстречу добросовестным клиентам и переоформить кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул, что позволит заёмщикам, не имеющим возможность предоставить в установленный срок подтверждающие документы, избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. Впрочем, жители области в последнее время стали подавать меньше заявок на реструктуризации кредитов. Если в мае еженедельно число заявок увеличивалось на 9−11%, то в июне — всего на 2−3% в неделю.

«Центробанком даны разъяснения на случай, если заёмщик получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. У клиента есть право отказаться от кредитных каникул без негативных последствий — штрафов и испорченной кредитной истории. При этом право обратиться за каникулами в дальнейшем остается. Подать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года», — сказала Ирина Карлаш.

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