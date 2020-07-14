Калуга, 14 июля 2020, 16:08 — REGNUM В Калужской области более 14,5 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) поступило на 30 июня в банки и микрофинансовые организации. Из них около 8,5 тысяч обращений удовлетворено. Порядка 86,5% обратившихся в кредитные организации изменили условия кредитных договоров по программам, предложенным банками. Об этом 14 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
Закон о кредитных каникулах, который дает заёмщику право получить отсрочку платежей по кредиту или займу до полугода, вступил в силу 3 апреля. Он касается граждан, чей доход снизился более чем на 30%: документы, подтверждающие снижение дохода, необходимо представить кредитору в течение 90 дней. В июле истекает этот срок для тех, кто воспользовался каникулами в первые дни действия закона.
Одновременно банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано идти навстречу добросовестным клиентам и переоформить кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул, что позволит заёмщикам, не имеющим возможность предоставить в установленный срок подтверждающие документы, избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. Впрочем, жители области в последнее время стали подавать меньше заявок на реструктуризации кредитов. Если в мае еженедельно число заявок увеличивалось на 9−11%, то в июне — всего на 2−3% в неделю.
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