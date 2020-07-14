Москва, , 10:27 — REGNUM Планы российского правительства по ускорению экономического роста и вхождению в пятерку крупнейших экономик по ВВП на душу населения оказались невыполнимыми из-за пандемии коронавируса. Так считают эксперты, мнение которых приводит 14 июля журнал Forbes.

На ускорение экономического роста предлагалось потратить 25,7 трлн рублей до 2024 года, однако теперь правительству пришлось вместо долгосрочных инвестпроектов заняться антикризисными мероприятиями. Это прямые выплаты пострадавшим от кризиса, дотации регионам, социальные пособия семьям с детьми.

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин указал на ожидаемое падение экономики в текущем году по меньшей мере на 4%. Заложенные в нацпроекты цели, например вхождение в пятёрку крупнейших экономик по ВВП, автоматически стали невыполнимы.

Эксперт, однако, заметил, что ВВП в других странах снизился в такой же мере.

Власти России оказались под грузом социальных обязательств, при этом зависимость доходов населения от социальных выплат будет расти, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Только в 2022 году условия, при которых формируется бюджет, могут вернуться к докризисным. Соответственно, возвращение властей к дорогостоящим инвестпроектам произойдёт не раньше, добавил Коныгин, как и возврат экономического роста, основанного на инвестициях.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что кризис отнял у России не менее года экономического роста. В ближайшие два года, считает он, национальный план поддержки экономики, а не национальные проекты, будет задавать повестку дня.

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