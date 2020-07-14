Москва, , 10:10 — REGNUM В июне произошло более чем двукратное увеличение числа сделок на вторичном рынке недвижимости, сообщает 14 июля пресс-служба управления Росреестра по Москве.

За месяц зафиксировано 8689 переходов прав на недвижимость, что в 2,2 раза или на 122% превышает результаты мая. Тем не менее показатель июня 2019 года, когда оформили 11 011 договоров, достигнут не был.

Всего за полугодие в Москве на вторичном рынке жилья зарегистрировано 51 893 сделки — на 28% меньше аналогичного периода 2019 года. Тогда было заключено 72 066 договоров.

Руководитель управления Игорь Майданов отметил, что основной всплеск пришёлся на вторую половину июня.

«Отчасти это обусловлено смягчением ограничительных мер. В частности, 19 июня было снято ограничение в виде предварительной записи в центры госуслуг «Мои документы», через которые в Росреестр поступает значительная часть заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий», — сказал он.