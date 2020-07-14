Уфа, , 10:00 — REGNUM Полномочия по управлению особой экономической зоной «Алга» (ОЭЗ) переданы Башкирии. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Отмечается, что это повысит эффективность работы управляющих компаний в ней. Общая площадь ОЭЗ «Алга» составляет порядка 470 гектаров. До 2029 года здесь смогут разместиться 17 резидентов.

Сообщается, что раньше семь резидентов планировали реализовать свои инвестиционные проекты на этой территории. Один из инвесторов планирует создать производство средств индивидуальной защиты, которые будут оснащены датчиками контроля здоровья и местоположения.

Еще один инвестор намерен запустить предприятие, на котором будут перерабатываться отходы нефтепрома. На предприятии будут получать питательные почвогрунты для восстановления истощенных земель. Это позволит вернуть в сельскохозяйственный оборот очищенные земли.

На протяжении первых трех лет работы особой экономической зоны планируется заключить соглашения с 10 резидентами, которые должны освоить инвестиции на сумму порядка 20 млрд. рублей. При этом будет создано около одной тысячи новых рабочих мест. Планируется, что ОЭЗ «Алга» также уменьшит миграционный отток населения и расширит экспортный потенциал российских производителей.

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