Чебоксары, 14 июля 2020, 09:46 — REGNUM Прокуратура Чувашии требует признать незаконным в 30 договорах газоснабжения пункт о возложении ответственности на администрации муниципальных образований задолженности ресурсоснабжающих организаций. То есть фактически речь идёт о компенсации долгов за счёт муниципальных бюджетов. Об этом сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, комментируя подачу трёх десятков исков в Арбитражный суд Чувашии.
Представитель надзорного ведомства пояснил, что внимание прокуратуры привлекли 30 трёхсторонних договоров, заключённых обществом «Газпром межрегионгаз Чебоксары», муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями (так называемыми котельными).
Он уточнил, что хотя ряд ресурсоснабжающих организаций являются унитарными предприятиями, но это самостоятельные хозяйствующие субъекты. По словам представителя прокуратуры, в случае неплатежей «ресурсников» бремя ответственность нёс бы муниципальный бюджет, то есть в конечном итоге — налогоплательщики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии за день зарегистрировано 30 исков от прокуратуры республики, где в числе ответчиков выступают газовики и администрации муниципальных образования. Надзорное ведомство заинтересовалось отдельными пунктами договоров поставки газа.
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