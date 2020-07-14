Чебоксары, , 09:46 — REGNUM Прокуратура Чувашии требует признать незаконным в 30 договорах газоснабжения пункт о возложении ответственности на администрации муниципальных образований задолженности ресурсоснабжающих организаций. То есть фактически речь идёт о компенсации долгов за счёт муниципальных бюджетов. Об этом сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, комментируя подачу трёх десятков исков в Арбитражный суд Чувашии.

Представитель надзорного ведомства пояснил, что внимание прокуратуры привлекли 30 трёхсторонних договоров, заключённых обществом «Газпром межрегионгаз Чебоксары», муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями (так называемыми котельными).

«Там есть такой пункт, что администрация района или поселения отвечает по обязательствам ресурсоснабжающей организации. Если она не заплатит «Газпрому», то он вправе требовать эти деньги не только с ресурсоснабжающей организации, но и с муниципалитета. Считаем, что этот пункт не соответствует требованиям закона, поэтому подали 30 исков в интересах жителей», — сказал Алексей Якушевич.

Он уточнил, что хотя ряд ресурсоснабжающих организаций являются унитарными предприятиями, но это самостоятельные хозяйствующие субъекты. По словам представителя прокуратуры, в случае неплатежей «ресурсников» бремя ответственность нёс бы муниципальный бюджет, то есть в конечном итоге — налогоплательщики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии за день зарегистрировано 30 исков от прокуратуры республики, где в числе ответчиков выступают газовики и администрации муниципальных образования. Надзорное ведомство заинтересовалось отдельными пунктами договоров поставки газа.

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