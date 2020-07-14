Сеул, , 09:43 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Южной Корее в 2021 году будет увеличен на 1,5%, до 8 720 вон (~$7,23) в час, сообщает Chosun Biz.

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение было принято 14 июля представителями комиссии по минимальной заработной плате.

Известно, что это самые низкие темпы роста показателя с 1988 года, когда показатель составил 2,7%.

Данное решение, соответствующее интересам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, будет представлено министру труда в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80,8% бизнесменов в Южной Корее высказались против увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году.

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