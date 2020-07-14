Москва, , 09:36 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года в России дилеры реализовали в общей сложности 18,3 тысячи новых машин китайских марок — на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что у 50% китайских автомобилей продажи упали, а у остальных 50% они выросли.

Лидером «китайского» сегмента в России стали автомобили бренда Haval. В первом полугодии эти машины купили 6663 российских автолюбителя. Это на 91% больше, чем год назад.

Далее в марочном рейтинге идут марки: Geely, Chery, Changan и FAW.

Напомним, самой дешёвой китайской моделью авто на российском авторынке в июле 2020 года стал седан Lifan Solano. Он стоит от 579 900 рублей. Самым дорогим китайским авто в России является Haval F7 и Haval F7x (1 879 000 рублей).

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