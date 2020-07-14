Кутаиси, Грузия, , 09:37 — REGNUM Создание в Кутаиси завода по производству электромобилей откладывается на неизвестный срок из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом 13 июля заявил председатель совета директоров грузинского индустриального холдинга IGroup Кахабер Гуледани, сообщает «Новости-Грузия».

Встреча с журналистами прошла на территории аэропорта, где выделен участок под строительство завода. Глава совета директоров рассказал, что недавно из Китая прибыло оборудование для производства автомобилей. Его из-за проблем, вызванных коронавирусом, доставили с опозданием на семь месяцев, но производство придется отложить и по другим причинам.

«Мы также не смогли начать строительство, так как наиболее важным вопросом в этом контексте является переподготовка кадров и командировки. Для строительства завода, а также запуска технологических мощностей, из Китая должны были приехать инженеры», — сказал Гуледани.

Он пообещал сделать все возможное для того, чтобы начать производить автомобили, но новых сроков не назвал.

Стоит отметить, что компания IGroup договор о создании в Кутаиси производственной линии электроавтомобилей подписала весной 2019 года. Завод планировалось построить через 2 года после этого.