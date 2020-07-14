Ульяновск, , 09:20 — REGNUM В Ульяновской области предпринимателям компенсируют часть расходов за коммунальные услуги и аренду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе поддержат отрасли, которые пострадали в результате ограничительных мер из-за коронавируса. Власти уточняют, что речь идёт о малом и среднем бизнесе — в частности, парикмахерских, салонах красоты, кинотеатрах, тех, кто занят в гостиничной сфере, общепите, образовательной и спортивной отраслях, занимаются издательством и других отраслях.

«Ожидается, что с помощью компенсаций затрат на коммунальные платежи и аренду, которые могут доходить до 50%, мы сможем сохранить порядка 90% работников», — говорит глава совета директоров ульяновской корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируется продлить до 2025 года региональные льготы для компаний, работающих в сфере информационных технологий. Власти ссылаются на эффективность данной меры, отмечая, что с 2016 года налоговые поступления от IT-компаний возросли в 1,5 раза.

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