Тулун, Иркутская область, , 09:17 — REGNUM Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сегодня, 14 июля, работает в Иркутской области, а конкретно — в Тулуне, где год назад произошло мощнейшее наводнение. Там он посетит площадки строительства жилья для пострадавших во время паводка, а также объекты инфраструктуры, которые восстанавливают, согласно поручению президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также у Меняйло запланировано проведение совещания, на котором по результатам посещения оценит ход ликвидации последствий наводнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадавшими оказались Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты.

Тогда весь мир облетели страшные кадры: целые дома и усадьбы неслись по бурной реке, разрушаясь под коммунальным мостом в Тулуне. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье и лично решал проблемы региона.