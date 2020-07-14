Махачкала, , 09:21 — REGNUM Субсидию в размере 5,9 млн рублей получит Дагестан в 2020 году из федерального бюджета на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медучреждений. Это следует из распоряжения правительства РФ, которое опубликовано 13 июля на официальном портале правовой информации.

Субсидии будут направлены в том числе на развитие материально-технической базы медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. Дагестану предоставлено в общей сложности согласно этому распоряжению 5 908 900 рублей.

Ранее министерство здравоохранения Дагестана сообщало, что в 2019 году более 30 детских поликлиник в городах и районах республики получили почти 100 единиц новой медицинской техники. На закупку оборудования из федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение» было выделено 297 млн рублей.