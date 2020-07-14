Сеул, , 09:06 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов производства автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь текущего года с конвейера сошли 1,62 млн автомобилей, что на 19,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что сокращение произошло на фоне закрытия производственных линий из-за перебоев с поставками запчастей, а также падением спроса за рубежом.

Экспорт автомобилей сократился на 33,4%, до 826 710 единиц, экспорт автозапчастей — на 28,4%, до $8,1 млрд.

Продажи на внутреннем рынке, напротив, увеличились на 7,2%, до 930 464 автомобилей.