Москва, , 09:05 — REGNUM Экспорт золота в апреле и мае 2020 года принёс России больший доход, чем экспорт газа. Такое произошло в современной истории впервые, сообщает 14 июля РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

В апреле и мае российские компании отправили за рубеж 65,4 т золота на $3,55 млрд. Июньские данные пока не опубликованы. Газпром за те же два месяца поставил за границу газ на $2,4 млрд.

В целом за второй квартал выручка от экспорта трубопроводного газа составила $3,5 млрд, что стало минимальным квартальным значением с 2002 года.

Выручка от экспорта газа была больше выручки от продажи золота по меньшей мере с 1994 года. Вместе с тем эксперты полагают, что поступления от экспорта золота не смогут перекрыть снижение поступлений от зарубежных поставок нефти и газа.