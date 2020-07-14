Ханты-Мансийск, , 08:51 — REGNUM Власти Югры выделят из резервного фонда правительства округа дополнительно 27,231 млн рублей. Это будет сделано для оказания неотложных мер по поддержке малому и среднему бизнесу, сообщает окружной Департамент общественных и внешних связей.

Решение о такой поддержке было принято на заседании регионального правительства. Её получат те, кто заняты в наиболее пострадавших от коронакризиса отраслях.

Вице-губернатор Николай Милькис отмечает, что эти деньги можно будет потратить, в частности, на компенсацию при оплате услуг ЖКХ.