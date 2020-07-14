Чита, , 08:48 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 13 июля 2020 г. в регионе насчитывается 27 968 таких граждан, тогда как ещё в конце мая их было 13 763, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уровень безработицы составляет 5,3%. Только за одни сутки безработными признаны 710 человек.

С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 31 719 человек, безработными признаны 26 889. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в размере 14 556 руб., сейчас таких9059 человек. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 4254 человек.

Как уже сообщало информационное агентство Regnum, только за один день 8 июля — безработными признаны 160 человек.

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