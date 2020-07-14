Москва, , 08:38 — REGNUM Предложение повысить налоги для состоятельных людей в России уже реализуется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мировую «петицию миллионеров» с призывом к увеличению налогов.

Представителя Кремля спросили, как российское руководство относится к идее увеличения налогов для богатых.

«В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин предложил с начала 2021 года повысить с 13% до 15% подоходный налог для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Повышенный налог будет применим к сумме, превышающей 5 млн рублей.

Кроме того, в России существует так называемый налог на роскошь. Это повышенный транспортный налог для владельцев роскошных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80 миллионеров из разных стран мира поддержали появившуюся в сети петицию о повышении налогов на богатство. Таким образом состоятельные люди намерены помочь преодолению последствий пандемии коронавируса.