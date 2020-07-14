Ростов-на-Дону, , 08:37 — REGNUM Арбитраж Ростовской области 29 июля 2020 года приступит к рассмотрению иска первого заместителя прокурора Ростовской области, выступившего в интересах Российской Федерации. Ответчиком по делу является ФГКУ комбинат «Атлас» управления Росрезерва по Южному федеральному округу. Прокурор просит признать недействительным аукцион на приобретение дорогостоящего автомобиля, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 10 июня 2020 года. Позднее его приняла к производству судья Меленчук.

В основе спора лежит аукцион на приобретение легкового автомобиля, результаты которого оформлены протоколом от 4 октября 2019 года. По результатам тендера у единственного участника за 2 млн рублей был приобретён автомобиль Genesis G80 чёрного цвета 2019 года выпуска. Прокурор требует признать аукцион недействительным и применить последствия недействительности сделки, обязав госучреждение вернуть транспортное средство продавцу, а того — возвратить всю уплаченную сумму.

По данным с сайта госзакупок, победителем тендера стало ООО «СБСВ-Ключавто ХЦ-Ростов» из Краснодарского края. Компания учреждена для розничной торговли легковыми автомобилями в декабре 2017 года. Её уставный капитал — 100 тыс. рублей. Руководит фирмой ООО «Группа компаний «СБСВ-Ключавто», владеющее в ней долей. Собственники компании-поставщика, помимо ООО, — Вера Баринова, Виктор и Антон Сергеевы, Елена Красова и Юрий Сторожев.