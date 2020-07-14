Хабаровск, , 08:41 — REGNUM Правительствам Хабаровского и Приморского краёв удалось ликвидировать дефицит картофеля, а также стабилизировать цены на него, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональных министерствах сельского хозяйства.

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Так, в Хабаровском крае дефицит образовался из-за плохого урожая у местных аграриев в 2019. Кроме того, из-за пандемии коронавируса произошли сбои в поставках из Китая.

«Логистику удалось наладить, в результате чего с начала июля стоимость одного кг картофеля снизилась на 20% и в среднем составляет 60 рублей. В регион завезли 200 тонн корнеплода», — пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В этом году планируют собрать 114 тыс. тонн картофеля, что закроет потребность края на 80%.

Подобная ситуация и в соседнем Приморье — аграрии начали поставки нового урожая картофеля на оптовые базы региона.

«С октября по ноябрь цена на картофель падает и уже с февраля по июль наблюдался его недостаток на рынке края. Поэтому в мае начинались поставки картофеля из южных провинций Китая», — сказали в правительстве.

Уже на этой неделе в Приморье начнётся массовая уборка картофеля. Цена на него будет падать.

Молодой картофель можно купить сегодня в магазинах от 65 до 80 рублей за кг, на рынках — 55−65 рублей.

В этом году сельхозпроизводители края планируют собрать не менее 72 тыс. тонн картофеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье до начала сбора урожая картофель продавали от 90 до130 рублей за кг, в Хабаровском крае зафиксирована стоимость в 200 рублей за кг, на Колыме — от 140 рублей, на Сахалине — от 110 рублей.