Тегеран, , 08:39 — REGNUM Решение о самостоятельном, без участия индийской стороны, завершении строительства железнодорожной линии от юго-восточного иранского порта Чахбехар до города Захедан, вдоль границы с Афганистаном приняло правительство Ирана. Об этом 14 июля сообщает газета The Hindu.

Также отмечается, что данное решение было принято иранскими властями спустя четыре года после подписания соглашения о строительстве между Ираном и Индией, из-за того, что индийская сторона задерживала финансирование данного проекта.

При этом на прошлой неделе министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами торжественно открыл процесс начала строительства трассы для 628-километровой линии Чабахар-Захедан, которая будет продлена до Заранджа.

Кроме того, отмечается, что данное событие происходит на фоне того, что Китай завершает масштабную 25-летнюю сделку стратегического партнерства с Ираном на сумму 400 миллиардов долларов, что может помешать планам Индии в сотрудничестве с Тегераном.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана заявил, что порт Чахбехар вскоре станет третьим торговым узлом Ирана благодаря своей инфраструктуре, мощностям и стратегическому положению, которое позволит ему приобрести равную значимость вместе с портами Бандар-Аббас и Хомейни на юге страны.