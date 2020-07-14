Абуджа, , 08:23 — REGNUM Превышение своего лимита по нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ готова компенсировать Нигерия, заявил министр нефти страны Тимипре Силва в ходе телефонного разговора с саудовским министром энергетики Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает агентство Bloomberg.

Так, по данным агентства Bloomberg, в июне Ангола, Ирак и Нигерия и суммарно добывали в сутки на 240 тыс. бочек больше, чем установлено договоренностями. В мае глава Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) Меле Киари сообщил, что Нигерия превысила в мае квоту на 100 тыс. бочек в сутки.

По словам Силвы, нормы добычи сырья в течение июля, августа и сентября будут пересмотрены, и за счет этого планируется уравновесить превышение квот. В ходе диалога министры отметили приверженность обоих государств договоренностям в рамках соглашения ОПЕК+.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Россия, Саудовская Аравия и большая часть участников сделки ОПЕК+ рассматривают идею смягчить ограничения на нефтедобычу в августе.

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