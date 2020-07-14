Барнаул, , 08:00 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алтайском крае, власти Барнаула вновь вернулись к проведению дезинфекции в общественных местах. Как сообщает сегодня, 14 июля, официальный телеграм-канал городской мэрии, всего с 9 июля продезинфицированы 57 общественных территорий, 626 остановочных павильонов, а также подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте.

Дезинфекции также подлежат детские игровые площадки.

«Есть такие площадки, как, например, в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, которая ежедневно проходит санитарную обработку. Используемые для дезинфекции препараты разрешены к применению, согласованы с Роспотребнадзором и безопасны для горожан», — сказано в официальной информации.

Вместе с тем научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале ранее отмечал РИА Новости, что с точки зрения сдерживания вируса полезность дезинфекции улиц довольно минимальна: важнее соблюдение дистанции и правил гигиены, так как вирус попадает в организм главным образом через слизистые: то есть либо от инфицированного через мелкие капли, либо с зараженных поверхностей через рот. О том же самом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отмечал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже больше недели, как обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала стремительно ухудшаться. По данным оперативного штаба региона на 14 июля, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 6294 человека, причём 238 из них добавились только за последние сутки. Весьма настораживает рост больных внебольничной пневмонией — 1001 (+ 34 за сутки), и ОРВИ — 2075 (+ 1108 за сутки).

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