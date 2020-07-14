Москва, , 07:43 — REGNUM Российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет» обратился с многомиллионным иском к ФГУП «Росрезерв-Поставка». Претензии арбитраж Москвы начнёт рассматривать 30 июля 2020 года. Прошлый спор между этими же участниками закрыли от общественности, ссылаясь на охраняемую законом тайну, передаёт ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в суд 29 июня 2020 года, а 3 июля его приняла к производству судья Лихачева. В деле речь идёт «о взыскании 332 109 992,06 рубля». Подробности дела неизвестны.

В середине июня 2020 года арбитраж уже частично удовлетворил иск АО к ФГУП, по которому истец требовал 381 039 665 рублей 68 копеек, но слушания проходили в закрытом режиме. Также суд не стал обнародовать само решение, потому неизвестно, сколько госпредприятие выплатило обществу. При закрытии процесса стороны ссылались на необходимость сохранения охраняемой законом тайны.

Компания-истец является холдингом, который специализируется на производстве коксующихся углей. Основные активы группы базируются в Кемеровской области. В них входит шахта «Большевик», шахта «Антоновская», несколько обогатительных фабрик, угольная компания «Южная» и другие юрлица под руководством управляющей компании ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».

Напомним, ранее связанные между собой «Вокрутауголь» и «Северсталь» обратились к Росрезерву и подведомственному ему ФГУП «Росрезерв-Поставка» с целой серией исков. Общая сумма требований по ним составляет почти 6 млрд рублей.