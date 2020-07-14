Пекин, , 07:42 — REGNUM Китай в первом полугодии 2020 года недосчитался примерно 10% от объёма внешней торговли с США, полученного по результатам работы в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе управления китайской таможенной статистики.

Всего товарооборот Китая и США за первую половину 2020 года составил $233,9 млрд. При этом экспорт КНР упал на 11,1% до $177,5 млрд, импорт из США сократился на 4,8%, составив $56,44.

Общий внешнеторговый оборот Китая с другими странами достиг в первом полугодии 14 трлн 240 млрд юаней ($2,034 трлн), что на 3,2% меньше показателя первого полугодия 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что товарооборот между РФ и Китаем сократился более чем на 5% за полугодие.

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