Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM В Екатеринбурге одна из фирм задолжала своим сотрудникам более 27 млн рублей. Деньги вовремя не получили 435 граждан, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Речь идёт об АО «Уральская энергетическая строительная компания». Долг возник за май и частично за апрель. В ситуацию вмешалась прокуратура. После этого работникам уплатили более 25,1 млн рублей.

Вопрос о выплате ещё около 1,9 млн рублей сейчас решается. Он находится на контроле у прокуратуры Ленинского района.