Биробиджан, , 07:21 — REGNUM Еврейская автономная область получила более 397 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Из поступивших средств более 308 млн рублей получат Ленинский, Биробиджанский и Облученский районы. Финансирование направят на погашение задолженности перед пенсионным фондом и поставщиками услуг, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями.

Ещё 89 млн рублей потратят на ликвидацию долгов областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край за время губернаторства Сергея Фургала увеличил свой кредитный портфель на 6 млрд рублей. На 1 июня 2020 года госдолг региона увеличился и составил 57,9 млрд рублей.