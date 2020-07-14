Пекин, , 06:53 — REGNUM Падение в 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали данные по товарообороту между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года, 14 июля сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.

Размер товарооборота за первые шесть месяцев составил $49,16 млрд. При этом экспорт в РФ из КНР упал на 6% и достиг $20,94 млрд, а импорт из России в Китай сократился на 5,3%, достигнув отметки в $28,22 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля председатель КНР Си Цзиньпин в рамках телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тесное стратегическое взаимодействие РФ и Китая в условиях современной быстро меняющейся международной обстановки является необходимым.

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