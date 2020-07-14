14 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:29 — REGNUM Брат бывшего фигуранта списка самых богатых бизнесменов России Данила Хачатурова Сергей — бывший владелец акций страховой компании «Росгосстрах» судом признан виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось выяснить детали громкого дела, приговор по которому только оглашается и ещё может быть обжалован.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акции «Росгосстраха»: уголовное дело и приговор

Дорогомиловский суд Москвы 13 июля 2020 года начал зачитывать вердикт в отношении Хачатурова и Надежды Клепальской — бывшего члена совета директоров «Росгосстрахбанка», которой вменялось соучастие в этом деле.

Как сообщил ТАСС, обвинение просило для Хачатурова девять лет колонии, а для Клепальской — восемь. Сроки, к которым они были приговорены, судья пока не сообщила. Ущерб оценивался в 8 млрд рублей, из которых более 2 млрд рублей проходят как растрата средств ООО «РГС Активы», а остальная сумма — хищение акций страховой компании.

История, лёгшая в основу делу, началась в 2017 году. Следствие считает, что обвиняемые реализовали 3,6% акций «Росгосстраха», которыми распоряжалось ООО «РГС Активы», на тот момент подконтрольное Хачатурову. Пакет оценивался в 6,1 млрд рублей. По данным газеты «Коммерсантъ», ссылающейся на данные следствия, акции стали частью уставного капитала фирмы «Техника и автоматика», которая была под контролем Надежды Клепальской. Летом 2017 года пакет был реализован банку «Траст», который санировала корпорация «Открытие».

"При этом акции, согласно бухгалтерским отчётам изготовленные подсудимой Клепальской, все это время якобы находились на балансе «РГС-Актив», — пишет издание.

По мнению следователей, обвиняемые легализовали доход с продажи через инвестирование средств в евробонды и процентные векселя одного из банков.

Ещё один вменяемый эпизод, по которому потерпевшим проходит компания «РГС Активы», связан с замещением паев ПИФа недвижимости «Невский» векселями другой подконтрольной компании. Следователи посчитали обмен невыгодным и в деле появился эпизод о растрате или присвоении 2 млрд рублей.

Хачатурова и Клепальскую задержали весной 2018 года. На сегодня экс-бизнесмен находится в СИЗО, а бывший бенефициар банка — под домашним арестом. Ранее в комментариях «Коммерсанту» адвокат Алексей Мельников назвал обвинение о растрате «абсурдом, доведенным до абсолюта», возмутившись тому, «как можно украсть у самого себя».

Фигурантам вменяется мошенничество, присвоение или растрата, совершенные группой лиц, а также легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В суд дело поступило в ноябре 2019 года. Его ведёт судья Быковская. Оглашение приговора продолжится в 11:30 (мск) 14 июля 2020 года.

Об активах фигурантов уголовного дела и не только

Сергей Хачатуров не только брат Данила Хачатурова — бывшего совладельца «Росгосстраха», фигурировавшего в списке Forbes в 2016 и 2017 годы, но в 2013 году он, как и Клепальская, был избран в совет директоров «Росгосстрахбанка». Помимо них, на заседании 13 мая 2013 года решением совета директоров (наблюдательного совета) в новый состав были предложены Сергей Хачатуров, а также Надежда и Светлана Клепальские, Александр Фалев и Вадим Асриев. На декабрь 2013 года, по открытым данным, Клепальские и Хачатуров входили в совет директоров, при этом Светлана была его председателем. На тот момент долей ни один из троих в банке не имел. В списке аффилированных лиц банка на декабрь 2017 года ни Надежды Клепальской, ни Сергея Хачатурова уже не было.

На 30 июня 2020 года, 94,94% доли в банке принадлежит ПАО «Финансовая корпорация Открытие» (с 25 августа 2017 года).

Несмотря на нахождение в СИЗО, Хачатуров владеет некоторым бизнесом до сих пор. За ним в ЕГРЮЛ числятся 100% доли в ООО «Компания «Олимп-Финанс» (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки). Компания работает с декабря 2001 года, директор — Александр Чернов (руководитель страхового ООО «Мед-инвест», которым владеют две иностранные компании).

Также у Хачатурова в активе — небольшая доля в совместной с ООО «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») — ООО «К+», участие в создании некоммерческого партнёрства «Индивидуальные застройщики «Мегион», где отметился и Микаил Гуцериев (основной владелец группы «САФМАР»), и, наконец, участие в создании АО «Сервис-реестр». В числе соучредителем последнего была и Надежда Клепальская.

Помимо этого, Хачатуров выступал руководителем и ликвидатором ООО «РГС Капитал», которое проработало с 2000 по 2014 год. Его владельцы — кипрская фирма «РГС АССЕТС ЛИМИТЕД», ООО «Компания «Олимп-Финанс» и ООО «РГС-Жизнь инвест» (ликвидировано, принадлежало той же кипрской компании).

За Надеждой Клепальской на сегодня числятся также доли в двух действующих ООО — 20% в строительном «Элит Сервис», основной долей в котором владеет директор Алексей Шибаев, и 1% в финансовой «Управление сбережениями». 99% доли в последнем принадлежит ООО «Инвестпроект» (владелец — Елена Кузнецова).

О «РГС Активы» и банкротстве

Признанная пострадавшей в рамках уголовного дела компания «РГС Активы» — банкрот.

Компания была создана для управления недвижимостью в ноябре 2006 года. На сегодня её среднесписочная численность — один человек. Уставный капитал ООО — 505 млн рублей. Владелец 99% доли с сентября 2017 года — ПАО «Финансовая корпорация Открытие». Владельцами до этого были Вадим Асриев и «РГС Капитал инвестментс лимитед». Последнее было подконтрольно Сергею Хачатурову.

До назначения конкурсного управляющего фирму возглавлял Михаил Галашин, сменивший на этом посту Сергея Хачатурова.

Инициатором банкротства стала сама компания, подавшая иск в августе 2018 года, в котором указала, что имеет долги в размере 29 161 657 495,64 рубля. Позднее к ней присоединилась кипрская компания «ХС Капитал инвестментс лимитед». В ноябре того же года ООО «РГС Активы» обанкротили по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

По данным бухгалтерского учёта, у должника были финансовые вложения и дебиторская задолженность в размере 39 716 679 761,24 рубля, но после пересчёта на рыночные показатели стоимость активов снизилась до 12,8 млрд рублей.

Первым, что сделал конкурсный управляющий, — попытался оспорить внесение в уставный капитал «Техники и автоматики» «именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» общей стоимостью 6 129 014 930 рублей». Пополнение уставного капитала проходило «путём оформления и направления в депозитарий ПАО СК «Росгосстрах» (ПАО ФК «РГС Инвестиции) документов для перевода 15 049 921 206 штук именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах». Суд решением от апреля 2019 года признал сделку недействительной, указав, что «значительная невыгодность условий оспариваемой сделки напрямую следует из ее одностороннего распорядительного характера». Уточнялось, что «встречное предоставление (в виде предоставления должнику взамен корпоративных прав) сторонами не предполагалось и не произошло фактически». Тогда же были оглашены материалы об аффилированности и сговоре сторон, в том числе и документы из уголовного дела «Хачатурова-Клепальской».

"Фактические действия по распоряжению акциями ПАО СК «Росгосстрах» как должником, так и ООО «Техника и Автоматика» свидетельствуют о намерении Хачатурова С.Э. осуществить вывод ликвидных активов из состава имущества должника с последующим сохранением контроля над таким активом», — отметил судья.

Также выяснилось, что после безвозмездной передачи этих акций они были проданы на бирже за 5,998 млрд рублей. Средства были «использованы на приобретение простых беспроцентных векселей АО «Альфа-Банк», а полученные от погашения векселей деньги пошли «на приобретение ООО «Техника и Автоматика» ценных бумаг иностранных эмитентов», которые в свою очередь «были переданы по договору процентного займа компании Диксенор Трейдинг Лимитед (фактическим бенефициарным владельцем которой является Хачатуров С.Э.), а впоследствии указанной компанией предъявлены к погашению эмитентам».

"Вырученные денежные средства по настоящий момент арестованы в рамках рассмотрения указанного уголовного дела», — резюмировал суд.

Конкурсное производство по делу «РГС Активы» продолжается.

Ещё одна, упомянутая в деле компания, — ООО «Техника и автоматика» также обанкрочена. Несостоятельной фирму признали в марте 2020 года. Её владельцами были ООО «РГС Активы» и фирма «ХС Капитал инвестментс лимитед» (пришла на смену «РГС Капитал инвестментс лимитед»). Клепальская вышла из состава владельцев в ноябре 2017 года, а на посту директора ее сменил Гурам Корсантия, ранее имевший обширные бизнес-интересы в Забайкальском крае. Например, он был ликвидироватом ООО «Став», что является соучредителем «Росгосстрахбанка».

На сегодня с ООО «Техника и Автоматика» в пользу ООО «РГС Активы» судом взыскана действительная «стоимость именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» выпуска 01−03−10003Z в количестве 15 044 421 034,114 шт. в размере 6 439 012 202,6 рубля».