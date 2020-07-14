Чебоксары, , 06:22 — REGNUM В городе Шумерля в Чувашии может обанкротиться ещё одно муниципальное предприятие — «Шумерлинские городские электрические сети». Соответствующее заявление о признании банкротом подано в Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление зарегистрировано в суде 8 июля. МУП «Шумерлинские городские электрические сети» вышло в суд с заявлением о признании себя банкротом, указанный размер задолженности — 2 801 385 рублей. Дело пока не принято в производство.

Отметим, что в июне 2020 года признано банкротом МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал». С иском о признании предприятия банкротом вышла в октябре 2019 года энергосбытовая компания, указав 42 176 807,98 рублей задолженности.

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Напомним, в июле 2017 года работавшее в Шумерле МУП «Теплоэнерго» признано банкротом. Компания производила 75% потребляемой городом тепловой энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках исполнения федеральных законов к 2025 году планируется реорганизовать 19 МУПов и ликвидировать десять унитарных предприятий в муниципалитетах. Всего в республике зарегистрировано 68 унитарных предприятий республиканской и муниципальной собственности.

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