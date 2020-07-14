Москва, , 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 14.07.2020 № ОД-1082 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Общества «Народный банк Тувы» АО БАНК «НБТ» (рег. № 1309, г. Кызыл)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная кредитная организация по величине активов занимала 416-е место в банковской системе России.

Банку вменяется нарушение обязательного норматива текущей ликвидности и несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Помимо этого, банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ, «в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества», в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему различные меры.