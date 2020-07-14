Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России приказом
Отмечается, что данная кредитная организация по величине активов занимала 416-е место в банковской системе России.
Банку вменяется нарушение обязательного норматива текущей ликвидности и несвоевременное исполнение клиентских платежей.
Помимо этого, банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ, «в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества», в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему различные меры.