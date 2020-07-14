Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Рекордные 5,4 млн граждан США остались без медицинской страховки после того, как потеряли работу в период с февраля по май этого года. Об этом говорится в исследовании американской группой по защите прав потребителей Families USA 13 июля на сайте организации.

Данное количество на 40% превышает показатель предыдущего падения, которое наблюдалось во время кризиса 2008 и 2009 годов. Тогда медстраховку потеряло 3,9 млн жителей США.

Речь идет о лицах до 65 лет, которые после увольнения имеют право участвовать в программе Medicare.

Также было установлено, что почти половина — 46% граждан, оставшихся без страховки, живут на территории пяти американских штатов: Калифорния, Техас, Флорида, Нью-Йорк и Северная Каролина. Так, в одном только Техасе число незастрахованных жителей увеличилось с 4,2 млн до почти 4,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным американского министерства труда к концу мая в США за пособием по безработице обратились более 40,7 млн человек.

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