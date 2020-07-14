Казань, , 03:52 — REGNUM В рамках банкротного дела бывшего главы правления банка «Спурт», крупного акционера Евгении Даутовой, осуждённой по ряду уголовных статей, конкурсный управляющий банка потребовал включить в реестр кредиторов более 3 млрд рублей долга. Претензии управляющего в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арбитраж Татарии планирует рассмотреть 5 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

63-летняя Даутова была признана банкротом в августе 2019 года и на сегодня идёт этап реализации имущества. Госкорпорация требует включить в реестр кредиторов 3 039 963 469,41 рубля.

«От финансового управляющего поступил отзыв и приложенные документы. Он возражал с указанием на частичное погашение ущерба банку», — отмечалось в материалах суда.

Помимо этого, требования к Даутовой в рамках субсидиарной ответственности с двумя другими контролирующими лицами выдвинуты и по делу о банкротстве самого банка. Сумма претензий превышает 4, 676 млрд рублей.

Напомним, банк «Спурт», созданный в Казани, лишился лицензии в июле 2017 года. К тому моменту он занимал по размеру активов 183-е место в РФ. Даутова владела в банке 30% — прямо и через подконтрольную организацию. Проблемы у «Спурта» начались после участия в софинансировании инвестиционных проектов компаний, аффилированных с Евгенией Даутовой.

На сегодня банк — банкрот, бывший глава правления осуждена за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчётности, предоставляемой в ЦБ РФ.

У «Спурта» на начало июня 2020 года установлены долги перед 2 516 кредиторами — свыше 12,268 млрд рублей.