Южно-Сахалинск, , 03:29 — REGNUM Росрыболовство не смогло расторгнуть договор по квотам. Арбитраж Сахалинской области отказал ведомству в удовлетворении иска к ЗАО «Курильский рыбак», сохранив за последним право на вылов кальмара командорского. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В иске речь шла «о досрочном расторжении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Напомним, договор на вылов был заключён в конце августа 2018 года. По нему компания может добыть в Южно-Курильской зоне 1,36% доли кальмара. При подаче иска истец требовал наложить обеспечительные меры в виде запрета на передачу прав по договору, но суд отклонил просьбу.

ЗАО учреждено в 1993 году и занимается морским рыболовством. В компании, по открытым данным, работают около 1 тыс. человек. Общество имеет доли в рыболовецком колхозе Сахалина, а также владеет основной долей банка «Итуруп» (более 85%).