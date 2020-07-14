Москва, , 03:13 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ к Минобороны о взыскании более 58 млн рублей неосновательного обогащения. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежали госконтракты от февраля 2014 года. Стороны подписали их, так как завод указом президента РФ был выбран «единственным исполнителем, у которого размещаются заказы для реализации государственной программы вооружения на 2011−2020 годы по теме «Работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота».

В мае 2018 года УФАС по Ростовской области при проверке исполнения контрактов обязала ФГУП перечислить в федеральный бюджет 58 440 541 рубль дохода, полученного «вследствие нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа». Из контракта обязали исключить ряд затрат, которые были включены в расходы и оплачены, а разницу выплатить в бюджет. Выполнить предписание в срок предприятие не смогло, так как в ответ на просьбу о возврате средств Минобороны РФ, которому подчиняется завод, сообщило о невозможности этого.

Тогда завод обратился с иском в суд, записав эти средства в неосновательное обогащение, и потребовав их выплаты с министерства.

Ответчик в суде заявил, что, поскольку деньги были перечислены со счёта Минобороны РФ, то и вернуться они должны на него, а не в федеральный бюджет, минуя министерство.

«В ином случае у Минобороны России будет числиться задолженность перед федеральным бюджетом», — отмечали ответчики.

В итоге суд решил, что «денежные средства в размере 58 440 541 рубля подлежат возврату ответчиком истцу» и удовлетворил иск ФГУП.