Москва, , 02:55 — REGNUM Применяемая Росстатом методика не позволяет оценить реальную долю высокотехнологичных предприятий в России, сообщили 13 июля в пресс-службе Счётной палаты РФ.

По новой методике, используемой в федеральной службе государственной статистики с конца 2019 года, фактическое значение удельного веса инновационных компаний за 2017 год составило 20,8% и за 2018 год — 19,8%. Показатель вырос после того, как была изменена формула расчёта.

Вместе с тем, отметили в Счётной палате, показатель рассчитывался с неоднозначными критериями отбора организаций и после исключения почти 40% обследованных организаций с формулировкой «отсутствие инновационного потенциала». В результате из 284 тыс. организаций по обследуемым видам деятельности Росстат определял долю инновационных только среди примерно 50 тыс. организаций.

В федеральной службе с критикой согласились и пообещали устранить указанные недочёты.

Читайте также: Кудрин рассказал о новом ресурсе для отслеживания работы по итогам проверок