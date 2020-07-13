Москва, , 22:58 — REGNUM Состояние генерального директора «Норильского никеля» Владимира Потанина на фоне экологических скандалов сократилось на $3,6 млрд, до $23,1 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

Несмотря на это, Потанин остается самым богатым человеком в России. Состояние его ближайшего преследователя — владельца «Новатэка» Леонида Михельсона — составляет 22,3 $млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров.

Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги. Всего разлилось более 21 тыс. т топлива на площади 180 тыс. кв. м, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. По данному факту было возбуждено три уголовных дела.

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