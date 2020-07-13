Москва, , 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, закон предусматривает усиление контроля за операциями с наличными объёмом от 600 тыс. рублей независимо от характера деятельности юрлица и введение обязательного контроля за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Кроме того, пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств в сфере гособоронзаказа должна быть снижена с 50 млн до 10 млн рублей.

Также указывается обязанность организаций сообщать Росфинмониторингу о возникших подозрениях направленности какой-либо операции на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

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