Москва, , 22:15 — REGNUM Онлайн-продажи продуктов выросли в 30 раз за два-три месяца, заявил 13 июля основатель интернет-компании «ВкусВилл» Андрей Кривенко в интервью The Bell.

Продуктовая корзина Agroinfo.com

Кривенко «По нашим оценкам, только за май примерно 60 тысяч семей, которые не знали о «ВкусВилле», стали заказывать доставку».

Бизнесмен отметил, что карантин вызвал скачок в продажах продуктов через интернет.

Кривенко «В марте, когда в Европе эта волна пошла, в общем-то стало понятно, что и у нас будет так же. Я даже удивился, что в Москве так поздно ввели масочный режим. В регионах это произошло гораздо раньше».

Он отметил, что резкого падения онлайн-продаж не наблюдается после снятия карантина, поскольку «люди постепенно привыкают к онлайну».

Кривенко «До карантина онлайн в России обеспечивал только 0,1% продаж. В лучших странах Европы — три процента онлайн. Одно дело заказать в интернете, не знаю, велосипед, другое — корзину продуктов. Многим удобнее зайти в магазин и глазами посмотреть».

Бизнесмен отметил, что во время карантина пришлось закрыть примерно 60 магазинов, поскольку трафик в обычных, не в интернет-точках «ВкусВилл», сильно упал.