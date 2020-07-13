Москва, , 21:53 — REGNUM Объём продаж велосипедов в России вырос в июне на 452% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ozon.

Велосипедист

Исследование рынка показало, что сильно, в шесть раз, по сравнению с прошлогодним июнем увеличились продажи роликовых коньков, в пять раз — самокатов.

Исследователи связывают такие особенности нынешнего сезона с жарой и ограниченностью поездок из-за пандемии коронавируса.

В частности, из-за высоких температур воздуха на 23% выросли, по сравнению с июнем прошлого года, продажи надувных плавательных матрасов, на 22% — продажи масок для подводного плавания и ласт.

Продажи надувных кругов увеличились на 151% и нарукавников — на 26%. Солнцезащитных средств в июне этого года было продано на 56% больше, чем в июне 2019 г.

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