Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Стоимость ценных бумаг американской компании Tesla увеличилась 13 июля до $1790. В марте акции компании торговались на уровне $350.

Tesla David van der Mark

Таким образом, рост ценных бумаг за этот период составил 410%. По доходности Tesla обошла криптовалюту биткоин, который за это время принес инвесторами только 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель корпорации SpaceX и глава компании Tesla Илон Маск занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg. Состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.

Таким образом, Маск обогнал главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, который сейчас находится на 10-м месте ($69,2 млрд).