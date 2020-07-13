Москва, , 20:39 — REGNUM Правительство России перераспределило для ряда регионов субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязнённых сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», которые будут выделять в период с 2020 по 2022 год. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правительства РФ.

Исаак Левитан. На Волге. 1888

Так, согласно внесенным изменениям, Татария, Московская и Нижегородская область в 2020 году получат на реализацию мероприятий программы по 645,705 млн рублей. Для Саратовской области предусмотрено 20,219 млн рублей.

При этом Ульяновская область не получит средства в размере 889,944 млн рублей, а Ярославская область — 1,067 млрд рублей.

Таким образом, общий объем перераспределённых средств составит 1,957 млрд рублей.

Объем субсидий для каждого из указанных регионов в 2021—2022 годах в документе не указан.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») отметил крайне непростое вхождение регионов в проект «Оздоровление Волги». Перераспределение средств федерального бюджета депутат назвал «безответственным», но выразил надежду, что это станет уроком для всех. При этом, по мнению Грешневикова, для полного оздоровления Волги одних мероприятий по очистке сточных вод явно недостаточно, для разрешения ситуации нужны долгосрочные программы по расширению водоохранных зон, по существенному ограничению лесопользования в них, по восстановлению ранее осушенных болот и т.п.

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