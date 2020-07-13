Ашхабад, , 19:54 — REGNUM Приостановка рейсов на железной дороге планируется в Туркмении 16 — 23 июля, сообщили 13 июля в пресс-службе железнодорожного ведомства страны.

Аргументации в пользу такой меры власти Туркмении не приводят.

Напомним, в Туркмении на фоне пандемии коронавируса введён ряд ограничений. В частности, в столице республики временно прекратил функционировать рынок «Алтын асыр».

В стране действует масочный режим, жителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию. Официального подтверждения случаев COVID-19 в Туркмении пока нет.

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