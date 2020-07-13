Москва, , 19:30 — REGNUM Трендовая инфляция в России в июне ускорилась до 4,02% с 3,98% в мае. Об этом сообщает 13 июля пресс-служба Банка России.

При этом отмечается, что оценка, рассчитанная на более коротком трёхлетнем временном интервале, понизилась по сравнению с маем на 0,09 процентного пункта — до 3,37%.

«Сезонно сглаженный рост цен в июне значительно снизился, до 3,0% с 3,6% в мае», — говорится также в сообщении.

В целом, как отмечают в Центробанке, оценки трендовой инфляции и сезонно сглаженного роста цен «указывают на преобладание дезинфляционных тенденций, в значительной мере связанных с действием разовых факторов».

Напомним, оценка трендовой инфляции отражает инфляционные тенденции в стране, включая среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов. Показатель учитывается Банком России при принятии решений по ключевой процентной ставке.