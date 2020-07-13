Бишкек, , 19:14 — REGNUM Величина прожиточного минимума во втором квартале 2020 года в Киргизии определена на уровне 5 479 сомов (5 016 рублей), увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом для населения трудоспособного возраста этот показатель составил 6 147 сомов (5 628), для пенсионеров — 4 911 сомов (4 496 рублей) и для детей — 4 617 сомов (4 227 рублей).

Наибольший размер прожиточного минимума установлен в Джалал-Абадской области — 5 779 сомов (5 291 рубль). На втором месте расположилась Ошская область — 5 707 сомов (5 225 рублей). Столица республики оказалась лишь на третьем месте — 5 505 сомов (5 040 рублей).

Затем следуют Нарынская область — 5 480 сомов (5 017 рублей), Баткенская область — 5 329 сомов (4 879 рублей), Чуйская область — 5 203 сома (4 764 рубля), Иссык-Кульская область — 5 131 сом (4 698 рублей) и город Ош — 5 123 сома (4 690 рублей).

Замыкает список Таласская область, в которой оказался самый маленький размер прожиточного минимума — 5 113 сомов (4 681 рубль).