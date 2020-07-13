Сухум, , 19:07 — REGNUM Абхазия готова начать открывать границу для организованных групп граждан РФ с 15 июля, а с 1 августа — самостоятельных турситов. Об этмо 13 июля сообщает Tourprom.

Вместе с тем отмечается, что подтверждения от властей России по этому вопросу пока не поступило. Предполагается, что окончательное решение будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля.

Он отметил, что отпущенного срока должно хватить для проработки вопроса и построении грамотной политики, чтобы не нанести Абхазии «непоправимый ущерб».

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