Великий Новгород, , 19:06 — REGNUM Для повышения доступности жилья следует увеличить доходы населения. Об этом 13 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Новгородской области, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов.

По его словам, одной лишь низкой инфляции и льготной ставки по ипотеке недостаточно для того, чтобы сделать жильё более доступным для подавляющего большинства населения России.

«Для решения жилищного вопроса нужно снижать себестоимость жилья и повышать покупательскую способность населения. В России из-за низкой эффективности труда цена квадратного метра жилой недвижимости одна из самых высоких в Европе, а покупательская способность у населения низкая», — рассказал Бондалетов.

Однако условия, чтобы решить эту проблему вполне можно создать. Например, сейчас бизнес несет значительные потери из-за неготовности инфраструктуры, низкого качества проработки инвестиционных площадок, которые предлагает государство для застройки или сдачи в аренду. В случае, если эти аспекты будут исправлены, себестоимость жилья снизится.

«Бизнес часто покупает площадки с непонятными статусом и туманным будущим и затем вынужден компенсировать потери за счет других проектов или клиентов. Государство могло бы обеспечить более качественное сопровождение проекта, прохождение согласований, подготовку инвестиционные площадки, чтобы застройщик свел риски к минимуму, а значит смог бы предложить более низкую цену покупателям недвижимости», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сегодня у страны появился шанс кардинально решить жилищный вопрос.

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