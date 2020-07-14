Тегеран, , 10:50 — REGNUM По словам заместителя министра промышленности, рудников и торговли Ирана, государство способно производить 6,5 миллионов масок N95 в день. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 июля.

Мехди Садеки-Ниараки рассказал журналисту IRNA, что до недавнего времени перепроизводство N95 было экспортировано, однако теперь экспорт масок запрещен. Ниараки отметил, что в стране нет дефицита в производстве спирта, защитных халатов для медсестер, дезинфицирующих средств и различных видов моющих средств.

По его словам, с начала вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) производство масок выросло на 3000%. «Тогда было произведено всего 200 000 масок, однако в настоящий момент государство имеет возможности производить 6,5 миллионов масок в день. Если к этому числу прибавить производство среди добровольцев из народа и вооруженных сил, то показатель будет намного выше», — подчеркнул заместитель министра.

Ниараки отметил, что теперь, когда ношение масок в людных общественных местах является обязательным, экспорт масок N95 запрещен.