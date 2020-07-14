Тегеран, , 10:53 — REGNUM 12 июля президент Ирана отметил роль частного сектора в национальной экономике и заявил, что правительство поддерживает и поощряет кредитоспособных экспортеров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 июля.

«Правительство поддерживает экспортеров, лояльных к торговой политике страны», — заявил президент Хасан Рухани на экономическом заседании правительства. «Иранское правительство также поддерживает компании, которые прилагают усилия для удовлетворения фундаментальных потребностей общества и находятся на переднем крае борьбы с санкциями», — сказал президент.

В своем выступлении Рухани указал на колебания валютного рынка, вызванные санкциями и пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), и заявил, что Центральный банк Ирана (ЦБИ) в сотрудничестве с министерством промышленности, рудников и торговли проводит политику контроля за валютным рынком на самом высоком уровне прозрачности.

Глава Центробанка Абдольнассер Хеммати также принял участие на заседании, чтобы представить доклад о ситуации на валютном рынке и сфокусироваться на некоторых других экономических вопросах.