Тегеран, , 11:02 — REGNUM 12 июля министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки заявил, что, несмотря на трудности, возникающие из-за коронавирусной вспышки, Иран смог стать производителем и экспортером современного медицинского оборудования благодаря усилиям образованного сообщества молодых профессоров и технологов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия 21-й Конференции по медицинскому образованию в режиме видеоконференции, он отметил, что государству в первую очередь необходимо уделять внимание медицине как важнейшей сфере жизни для нормального функционирования общества.

Высоко оценивая усилия медицинского персонала в борьбе с коронавирусной инфекцией, он подчеркнул:

«С Божьей милостью и усилиями медицинской элиты мы смогли проконтролировать распространение опасного вируса менее чем за два месяца таким образом, что опережаем многие развитые страны мира в этом направлении».