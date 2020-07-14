Тегеран, , 11:07 — REGNUM 11 июля иранские компании подписали контракт на разработку совместного с Ираком нефтяного месторождения Яран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Национальная нефтяная компания и компания по развитию нефтегазовой промышленности подписали контракт на разработку иранской доли совместного с Ираком нефтяного месторождения Маджнун.

Нефтяное месторождение Северный Яран расположено в иранской провинции Хузестан, примерно в 130 километрах к западу от столицы провинции города Ахваз. Сообщается, когда закончится первая фаза разработки месторождения, добыча сырой нефти составит 30 000 баррелей в сутки.

Церемония подписания контракта на разработку совместного нефтяного месторождения Яран состоялась в присутствии министра нефти Ирана Биджана Зангане и исполнительного директора Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) Масуда Карбасяна.

Контракт направлен на достижение дополнительной добычи около 39,5 млн баррелей в течение следующих 10 лет при предполагаемых прямых и косвенных капитальных затратах в размере 294 млн долл. и эксплуатационных расходах объекта в течение контрактного периода (включая базовую и избыточную добычу) в размере 236 млн долл.